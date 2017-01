Foto Obama dan Istrinya Ini Curi Perhatian Netizen

JAKARTA - Obama resmi melepas jabatannya sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat (AS). Kepemimpinannya kini digantikan oleh presiden terpilih, Donald Trump.

Tak hanya pengguna Twitter yang mengungkapkan kesedihannya melepas Obama, netizen di Instagram pun menuturkan hal serupa dalam foto yang diunggah Michelle Obama. Foto ini menunjukkan momen terakhir Obama di Gedung Putih bersama istri tercintanya.

Dalam foto tersebut tampak Obama saling berpelukan menatap monumen Washington. Kebersamaan ini mampu menyedot perhatian netizen. Foto ini bahkan mendapat like lebih dari 1,3 juta.

Sebagai Firs Lady atau Ibu Negara, Michelle dinilai sangat baik oleh netizen.

"Thank YOU Mrs. Obama. You have been an amazing First Lady and will be sadly missed," ungkap akun medoyletip.

Akun lili681 bahkan mengungkapkan kesedihannya "Tomorrow will be the saddest day of my life.. thank you,".

Sementara itu, akun kg_523 menuturkan harapannya pada pasangan yang sempat memimpin negara adidaya tersebut "I wish this was all just a bad dream. Thank YOU! You and Barack will be missed, I hope you both plan on being very active and present in our country's politics and culture. You will continue to be our first family in the hearts of so many, so I know that many will hope to see your faces active in our lives. #stillourfirstfamily #alwaysourpresident,".