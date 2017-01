Video Michelle Obama Ini Tayang hingga 3,2 Juta Kali

JAKARTA - Tak hanya mengunggah momen dalam bentuk foto, Michelle Obama juga mengunggah video di saat-saat terakhir ia dan suaminya, Obama, meninggalkan Gedung Putih.

Video yang diunggah melalui akun Instagram @michelleobama44, menunjukkan mantan ibu negara Amerika Serikat ini memanggil kedua anjingnya Bo dan Sunny.

Ditemani kedua anjingnya, Michelle kemudian menyusuri ruangan yang sempat dihuninya beberapa tahun ini. Ia tampak menerawang setiap sudut ruangan. Tayangan ini sontak membuat netizen terenyuh.

Video ini bahkan ditonton hingga lebih dari 3,2 juta kali.

"You are amazing ! The best motivating, inspirational 1st lady we have ever had . I will truly miss you! Thank you for inspiring us all to be better and do better!," kata akun natashaespino.

Banyak netizen mengungkapkan dirinya enggan ditinggal oleh Obama dan istrinya. Seperti yang dikatakan akun jennii.vazquezz "I'm so upset, I wish the obamas never had to leave God bless you Michelle,".