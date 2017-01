Donald Trump Tukar Ponsel Android Miliknya dengan Perangkat Super-Aman

NEW YORK – Sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru dilantik pada Jumat (20/1/2017), Donald Trump ternyata harus sedikit mengorbankan diri demi keamanannya. Presiden ke-45 AS itu dilaporkan harus menyerahkan ponsel Android miliknya untuk diganti dengan ponsel yang disediakan oleh Secret Service.

Sebagaimana dilaporkan Assosiation Press, Jumat (201/1/2017), Trump juga diminta menggunakan nomor baru yang hanya dimiliki sedikit orang. Menurut laporan, Trump mungkin diminta untuk menggunakan Galaxy S4 seperti yang dipakai Obama pada periode kedua kepemimpinannya.

Sejauh pengetahuan, Galaxy S4 tersebut merupakan salah satu perangkat super-aman dan banyak dimodifikasi sesuai protokol keamanan. Ponsel itu hampir tidak diklasifikasi sebagai smartphone Samsung karena Obama tidak bisa melakukan panggilan ke luar, mengambil gambar, atau mengirim pesan.

Pembatasan tambahan mencegah presiden menggunakan aplikasi Android biasa. Hanya aplikasi terbatas yang bisa menemukan jalan ke handset super-aman yang semuanya telah diperiksa oleh DISA (Defense Information Systems Agency), yang bertanggung jawab atas komunikasi Gedung Putih.

Namun, Galaxy S4 adalah salah satu dari sedikit perangkat yang memenuhi syarat untuk memasuki SIPRNet, jaringan yang sangat diklasifikasi Militer AS pada saat itu. Seharusnya, Trump akan menggunakan handset yang sama.