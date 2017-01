Album Baru John Mayer Kejutkan Netizen

JAKARTA - Musisi John Mayer secara tiba-tiba merilis album baru. Kejutan ini sontak mebuat netizen bersuka ria dan memperbincangkan John Mayer di linimasa Twitter.

Salah satu lagu yang dinyanyikan dalam album bertajuk 'The Search for Everything Wave One' ini adalah ‘Moving On and Getting Over’. Ini merupakan albumnya yang ketujuh, dengan jumlah lagu yang tak banyak, yaitu hanya empat lagu.

Album baru John Mayer disambut gembira oleh netizen. Warganet bahkan memuji lagu-lagu dalam album barunya tersebut.

"New John Mayer music is the perfect bday weekend gift," ungkap @toricancel

"This new John Mayer album is amazing," kicau akun @tjsisemore.

Senada dengan netizen lainnya, akun @Iivhall juga mengatakan, "john mayer's new songs are so good,"