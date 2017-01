Nintendo Switch Bakal Nihil Aplikasi Video

TOKYO - Sejauh yang diketahui saat ini, Nintendo Switch akan diluncurkan bersamaan dengan beberapa game seperti ‘The Legend of Zelda: Breath of The Wild’, yang menunjukkan kemampuan seperti Wii Sport dalam mendemonstrasikan penggunaan kontrol motion.

Hal itu berarti, sejumlah game tampaknya akan diluncurkan secara terbatas dengan menunggu populasi dalam ekosistem Nintendo Switch berkembang.

Tak hanya itu, hal tersebut juga bakal membatasi bidang entertainment di Switch dalam peluncurannya mendatang.

Berdasarkan sesi wawancara Kotaku yang dilansir Ubergizmo, Senin (23/1/2017), Nintendo Switch tak akan memiliki aplikasi video.

"Semua usaha kami telah berlalu bersama dengan pembuatan sistem Nintendo Switch yang disematkan dalam platform video game. Dengan demikian, Switch tak akan mendukung layanan video streaming," ungkap pihak perusahaan.

Namun, bagi Anda yang tak sabar menggunakan perangkat konsol ini, kabar baik akan hadir pada pembaruan selanjutnya. Pasalnya, Nintendo berjanji akan membawa fitur yang tak tersedia di Switch tersebut di update selanjutnya.