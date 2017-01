Perhatikan Ini jika Ingin Membeli Laptop Baru (2-Habis)

JAKARTA – Perkembangan teknologi saat ini memang begitu cepat. Tidak terkecuali pada teknologi yang ditawarkan melalui laptop.

Jika Anda berminat untuk membeli laptop baru, ada baiknya Anda memerhatikan beberapa fitur berikut ini. Seperti dinukil dari laman Laptopmag, Jumat (20/1/2017).

Nvidia Pascal Graphic

Anda penggemar games? Jika iya, Anda perlu mencari laptop baru dengan fitur ini.

2-in-1 PCs

Laptop lipat datar ini akan memberikan Anda kesempatan untuk bisa mengirim e-mail dan membuka berbagai website, sehingga bisa lebih fleksibel.

8 of RAM or More

Untuk membeli laptop dengan RAM sebesar 4 GB mungkin akan sangat mahal. Namun sekarang, laptop bahkan sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 8 GB.

802. 11AC Wi-Fi

Saat ini banyak laptop yang sudah bisa terhubung dengan 802.11ac Wi-Fi. Dengan wireless terbaru, Anda bisa mengakses internet dengan lebih cepat.

Infrared Camera for Widows Hello

Fitur yang tersedia ini disebut Windows Hello. Fitur ini juga berguna utuk membaca sidik jari dan tentunya fitur tersebut adalah fitur yang keren. (afr)