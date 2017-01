Pokemon Go Jadi Aplikasi Game Terlaris di 2016

CALIFORNIA - Sebagaimana diketahui Pokemon Go merupakan aplikasi game yang populer selama 2016 kemarin. Bukan hanya karena faktor nostalgianya, melainkan juga karena penggunaan teknologi augmented reality yang masih tergolong baru.

Berdasarkan pemaparan Sensor Tower yang dilansir Phone Arena, Minggu (22/1/2017), game besutan Pokemon Inc dan Nintendo tersebut menjadi aplikasi game yang paling banyak diunduh di perangkat mobile.

Secara keseluruhan, Pokemon Go mampu mengalahkan aplikasi game lainnya seperti Clash of Clans, Subway Surfers, Piano Tiles 2, dan Slither.IO. Pencapaian Pokemon Go tak lepas dari populernya game mobile ini di dua toko aplikasi seperti App Store Apple, dan Play Store Google.

Menariknya, kepopuleran Pokemon Go di App Store dibuntuti oleh game Super Mario Run yang tergolong baru diluncurkan.

Aplikasi game mobile sendiri merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Berdasarkan laporan analis pasar, pengembang game berhasil meraup untung 80 hingga 90% dari toko aplikasi App Store dan Play Store. Sedangkan laba bersih dari kuartal IV 2015 dan 2016 menghasilkan hampir USD7,5 miliar.