Wujudkan Impian Pelajar, MNC Play Dukung UI di Medan

MEDAN - Dapat berkuliah di kampus berkualitas memang menjadi impian banyak pelajar untuk mendapatakan faslilitas dan kemampuan belajar yang lebih baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan keinginan tersebut MNC Play turut mendukung acara Universitas Indonesia (UI) Goes to Medan 2017.

Acara tersebut diadakan di Universitas Negeri Medan dengan menyasar pada pelajar SLTA, mahasiswa, dan masyarakat pada hari ini, Minggu 22 Januari 2017 di Auditorium Kampus Universitas Negeri Medan.

Dukungan tersebut diungkapkan oleh Reno Antonio, Sales Manager MNC Play Medan yang mengatakan bahwa setiap pelajar di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Menurut Reno, dengan memasuki universitas terbaik mereka diharapkan bisa mendapatkan masa depan yang lebih gemilang. Dalam hal ini, pihaknya juga mengatakan bahwa MNC Play dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan melalui layanan internet berkecepatan tinggi dan saluran TV kabel.

"Sebagai penyedia layanan high speed internet dan interactive cable TV, kami hendak memperkenalkan MNC Play kepada pelajar dan juga masyarakat luas bahwa layanan kami dapat dimanfaatkan sebagai penunjang proses pendidikan mereka," kata Reno di Medan, Minggu (22/1/2017).

Adapun kunjungan dari Universitas Indonesia ke Medan sendiri, diisi oleh beragam kegiatan yang dapat menambah wawasan masyarakat Medan terhadap universitas tersebut seperti try out nasional simak UI 2017, talk show, bazaar, UI Expo, konser musik, dan stand up comedy.

"Terima kasih kepada MNC Play yang telah memberikan dukungannya terhadap acara ini. Kami berharap masyarakat semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat universitas," ucap Habibie, Ketua Panitia UI Goes to Medan 2017