Ini Kicauan Pertama Obama Setelah Tak Jadi Presiden AS

JAKARTA - Barack Obama telah melepas jabatannya setelah delapan tahun menjadi presiden Amerika Serikat. Kini, selepas menjadi orang nomor satu di Negara Adi Daya tersebut, ia kembali menjadi warga biasa seperti sedia kala.

Meski kicauan miliknya di akun @POTUS telah dipindah ke akun baru @POTUS44, ia tampaknya tak lupa dengan akun asli miliknya @BarackObama. Akun dengan centang biru itu pun terlihat telah kembali berkicau di Twitter.

"Hai semuanya! Kembali ke pemilik asli. Apakah ini masih berlanjut? Saya dan Michelle baru saya dari liburan singkat, kemudian kami akan kembali bekerja," tulis pria yang pernah tinggal di Jakarta tersebut pada 20 Januari 2017.

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work.— Barack Obama (@BarackObama) 20 Januari 2017