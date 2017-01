Unik, Ini Kebiasaan Baru Obama Setelah Pensiun

CHICAGO - Barack Obama resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Donald Trump. Setelah tak menjabat, Obama ternyata memiliki kebiasaan baru yang unik.

Melalui akun Twitter resminya, Obama menjelaskan bahwa dirinya kini sibuk membaca surat-surat yang dikirimkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Ia juga mengungkapkan rasa bangganya usai pensiun.

"Aku membaca surat-surat ini setiap hari. Ini adalah kegiatan terbaik, mendengar dari kalian," ujarnya.

I read letters like these every single day. It was one of the best parts of the job – hearing from you. https://t.co/so1luBcszV— Barack Obama (@BarackObama) January 22, 2017