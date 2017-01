Cara Melonggarkan Memori di iPhone (2-Selesai)

JAKARTA – Tak peduli seberapa besarnya memori iPhone, Anda akan kehabisan memori pada waktunya. Sayangnya, Apple tidak mengizinkan iPhone memiliki memori eksternal seperti Android.

Namun, Anda bisa melakukan beberapa cara untuk memperbaiki keadaan. Berikut caranya seperti dilansir Okezone dari Tech Radar, Selasa (24/1/2017).

Bersihkan Foto dan Video dengan iCloud

Jika Anda sudah memiliki iPhone selama beberapa waktu, Anda mungkin akan memiliki banyak foto dan video yang menjejali memori ponsel Anda. Ada baiknya Anda mengunggah file tersebut ke iCloud. Apple memberikan tiap orang iCloud sebagai alternatif penyimpanan ketika memori ponsel Anda habis. Namun, Anda memang harus merogoh kocek untuk menambah memori iCloud.

Jika Anda tidak ingin mengeluarkan uang, pindah file Anda ke perangkat lain secara manual. Anda juga bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti DropBox atau Google Photos yang gratis.

Menghapus Pencarian

Safari bisa saja membawa banyak data jika Anda tidak pernah membersihkan history. Untuk menghapusnya, buka aplikasi Setting > Clear History and Website Data > hapus semua file di ponsel. Anda juga bisa menghapus dengan cara pilih Advanced > Website Data.

Full Reset

Jika Anda benar-benar ingin membebaskan memori Anda kembali seperti baru, satu hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan membuka Setting>General> Erase All Content and Settings. Seluruh foto dan aplikasi akan menghilang sepenuhnya. Pastikan Anda sudah mem-back up seluruh data.