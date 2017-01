Studi Menunjukkan Asma Bisa Menyebabkan Anak Obesitas

CALIFORNIA – Penelitian terbaru yang dilakukan oleh ahli-ahli di University of Sounthern California (USC) menemukan bahwa anak-anak yang mengidap asma memiliki potensi mengalami obesitas sebesar 51%. Studi tersebut dipublikasikan dalam American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

“Diagnosis dan perawatan paling awal penderita asma mungkin akan membantu anak-anak mencegah dari epidemik obesitas,” ungkap penulis senior Frank Gilliland, seperti dimuat laman Eurekalert, Selasa (24/1/2017).

Beberapa studi menunjukkan hubungan antara asma dan meningkatnya risiko obesitas dengan mengikuti perkembangan anak beberapa dekade.

“Anak-anak pengidap asma sering kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa asma merupakan penyebab obesitas,” jelas Gilliland.

Salah satu penyebab obesitas pada anak bisa terjadi karena populasi sampai olahraga yang kurang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lebih dari 10 tahun, terdapat 1,58% anak-anak menjadi obesitas. Populasi menjadi penyebab dari meningkatnya obesitas. (afr)