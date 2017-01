Tips Menonaktifkan PC secara Otomatis saat Tak Terpakai

CALIFORNIA – Ketika sedang menunggu personal computer (PC) melakukan suatu kegiatan dengan durasi yang cukup lama, mengunduh data besar misalnya, tentu akan terasa membosankan. Si pengguna pun ingin bisa menonaktifkan PC secara otomatis ketika nantinya tugas tersebut telah selesai dilakukan.

Sejatinya ada cara yang bisa dilakukan untuk mematikan PC yang tak digunakan lagi secara otomatis. Berikut ini cara untuk mengonfigurasi Windows agar secara otomatis mematikan daya PC pada malam hari, tetapi ini hanya jika Anda tidak menggunakan PC saat itu, sebagaimana dilaporkan How to Geek, Rabu (24/1/2017).

1. Klik Start, tipe Task Scheduler, dan klik aplikasi Task Scheduler.

2. Pada jendela Task Scheduler, di panel Actions, klik Create Task.

3. Pada tab General dari jendela Create Task, berikan tugas baru nama apa pun yang Anda inginkan. Kemudian pilih pilihan Run whether user is logged on or not dan Run with highest privileges. Pada Configure for, select versi Windows Anda.

4. Selanjutnya beralih ke tab Triggers. Klik New untuk membuat pemicu baru.

5. Pada jendela New Trigger, pastikan drop down menu Begin the task diatur ke On a Schedule. Setup jadwal apa pun yang Anda suka. Ketika selesai menyiapkan jadwal, klik Ok.

6. Kembali ke jendela Create Task, beralih ke tab Actions, dan klik New untuk membuat tindakan baru.

7. Pada jendela New Action, atur menu Action ke Start a program. Tipe Shutdown ke boks Program/Script. Dalam boks Add Arguments (Optional), tipe /S untuk memiliki tugas mulai perintah shutdown dasar yang sama seperti jika Anda akan mengklik tombol Shot Down sendiri.

8. Kembali ke jendela Create Task, switch ke tab Conditions. Aktifkan pilihan Start the task only if the computer is idle for dan set waktu yang diinginkan. Di sini Anda juga memiliki pilihan yang perlu dipertimbangkan. Aktifkan Stop if the computer ceases to be idle’ untuk mengehentikan tugas jika Anda mulai menggunakan PC. Dan, mengaktifkan Restart if the idle state resumes untuk memiliki tugas mulai mengukur waktu idle lagi ketika Anda berhenti menggunakan PC.

9. Selanjutnya beralih ke tab Settings. Di sini bisa mengatur tugas Anda hingga akan berjalan lagi. Hal juga ini memungkinkan tugas mematikan PC jika Anda bangun menggunakannya lebih lama dibanding yang diharapkan. Aktifkan If the task fails, restart every dan set preferensi Anda