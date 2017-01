Game Overwatch Rayakan Tahun Baru Imlek

CALIFORNIA - Game Overwatch turut menyemarakan Tahun Baru Imlek melalui update terbaru. Developer Blizzard Entertainment menghadirkan 'Overwatch: Year of the Rooster', di mana gamer bisa mengendalikan empat karakter utama dari kisah Journey to the West.

Dilansir BBC, Minggu (29/1/2017), kisah Journey to the West umumnya diketahui dari orang dewasa hingga anak-anak di China mengenai biksu bersama dengan tiga murid-muridnya. Skin karakter-karakter 'Journey to the West' tersedia dalam permainan.

Tersedia juga item spesial dan modus game baru bersama New Year Loot Boxes. Kabarnya, tidak hanya game Overwatch, game lain seperti Heroes of the Storm, StarCraft dan World of Warcraft (WoW) juga mendapat update serupa pada Tahun Baru Imlek kali ini.

Sekadar informasi, game Overwatch dirilis pada Mei 2016, merupakan game first person shooter yang kabarnya dimainkan 20 juta pemain terdaftar. Setiap pertempuran terdiri dari dua tim dari enam gamer, mereka harus bertahan dan mengamankan titik poin dalam peta online.