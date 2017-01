Peneliti Debatkan Pengaruh Robot dalam Kehidupan Manusia

AMERIKA SERIKAT – Masyarakat saat ini mulai berpikir tentang pengaruh robot dalam kehidupan manusia. Anggota parlemen Eropa bahkan mengusulkan mandat untuk mencegah robot sebagai penyebab dari kerusakan.

Proposal tersebut juga masuk status legal yang disebut ‘electronic persons’ bagi robot-robot yang cerdas untuk membantu dalam mengarahkan robot-robot yang dikhawatirkan berbuat jahat. Sejumlah ilmuwan komputer, insinyur, dan filosofi juga bergulat dengan pertanyaan tersebut.

Menurut Presiden dan CEO Dalai Lama Center for Ethic and Transpormative Value di MIT, Tenzin Priyadarshi, menjelaskan bahwa manusia secara terus-menerus merindukan keabadian.

“Manusia sendiri terus-menerus merindukan sebuah keabadian,” ungkapnya seperti dinukil dari laman CNN, Senin (30/1/2017).

“Saat ini kita semakin dekat degan sesuatu yang dibuat dengan merujuk pada keabadian. Ini merupakan tantangan bahwa kita tidak hanya tidak tahu tentang kualitas intelijen. Tapi kita tidak menjamin apalah intelijen tersebut bisa digunakan untuk pengerusakan atau tidak,” ucapnya.

Elon Musk dan Stephen Hawking juga telah memperingatkan potensial dari bahayanya robot di dalam berlomba-lomba pada senjata. Selain itu, Asosiasi Profesor di Director of Ethic and Emerging Science group di California Polytechic STATE University menjelaskan tidak jelas siapa yang bisa mengontrol mereka.

“Pemerintah atau pemilik sistem bisa menjadi pihak yang berpotensi memiliki kekuatan untuk mematikan robot,” ujarnya.

Bagaimanapun, robot bisa di program untuk bereaksi positif. Bahkan, studi menunjukkan perilaku ini membuat manusia merasa nyaman dengan robot.

“Pada hari ke hari, kita membuat keputusan yang ditentukan oleh bias-bias yang berbeda. Ini akan menjadikan hubungan antara robot dengan manusia menjadi lebih saling peduli,” tambahnya. (afr)