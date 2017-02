Strategi Operator XL Hadapi Persaingan di 2017

JAKARTA - Operator telekomunikasi masih berfokus pada layanan data, melihat kecenderungan masyarakat yang menggunakan perangkat mobile. Salah satu operator, XL mengungkap strategi perusahan di tahun ini, yang masih serupa dengan strategi yang dipakai pada tahun sebelumnya.

Disebut 3R, strategi yang digencarkan melihat tren yang masih sama seperti 2016. Revamp The Core, bagaimana mengembangkan jangkauan dan peningkatan performa jaringan.

Rise Up the Value Ladder, membangun model bisnis berbasis layanan data melalui XL-Axis untuk menyasar segmen pasar yang berbeda. Kemudian, Reinvent Way to Play in Data, membangun solusi telekomunikasi dan digital melalui layanan Digital Service.

"Bagaimana kita mereposisi perusahaan sehingga kita bisa dapat, data demand yang tambah di masyarakat," kata Dian Siswarini, CEO XL Axiata di Jakarta, (2/2/2017).

Berbicara mengenai pertumbuhan data, Dian mengatakan bahwa hal ini terjadi di semua negara, ada semacam evolusi menuju era digital. Menurutnya, dengan memperkuat layanan (data), maka network harus diperkuat.

Chief Financial Officer, Mohamed Adlan mengatakan, terjadi penurunan yang cepat untuk layanan voice, sedangkan penetrasi smartphone mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2016.

Operator mengalami pertumbuhan pelanggan di 2015 sekira 41,9 juta, menjadi 46,5 juta pelanggan di 2016. Sementara penetrasi smartphone mencapai 63 persen dari 42 persen pada 2016.

XL yang mencatatkan laba bersih Rp376 miliar pada 2016, mengalami peningkatan jumlah pengguna 4G sebanyak lebih dari 10 juta hingga akhir tahun lalu. Peningkatan penggunaan data juga didorong penjualan perangkat dengan harga yang terjangkau.

Tahun ini, berbagai konten digital seperti video atau movie juga akan mendorong peningkatan data. Selain itu, 2017 menjadi tahun untuk industri IoT di Tanah Air.