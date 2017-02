Tips Mengangkat Debu yang Menempel di Screen Protector

JAKARTA - Bagi Anda yang memiliki smartphone dan ingin memasang sendiri screen protector atau tempered glass, mungkin akan menemukan bagian tempered glass yang terkena debu. Debu ini cukup sulit dihilangkan bila digosok dengan kuku atau kain halus sekali pun. Namun, ada trik efektif untuk menghilangkan debu tersebut.

Diambil dari berbagai sumber, untuk mengangkat debu pada layar tempered glass, pengguna bisa memanfaatkan selotip yang ditempelkan ke bagian adhesive (perekat) pada tempered glass. Ratakan seluruh bagian dan tarik perlahan hingga debu halus seluruhnya terangkat.

Salah satu video di Youtube dengan judul 'How to Clean and Re-Use ScreenGuard Indoscreen' bahkan menambahkan abu rokok yang diratakan di seluruh permukaan perekat tempered glass. Kemudian, direkatkan dengan selotip dan kemudian ditarik untuk mengangkat seluruh debu yang menempel.

Bila langkah ini sudah dilakukan, sebaiknya pengguna segera menempelkan screen protector atau tempered glass itu pada layar smartphone. Hal ini untuk menghindari debu baru yang mungkin menempel dari udara.