JAKARTA - Konsol anyar Nintendo Switch membawa konsep menarik yang akan menyenangkan bagi para gamer. Namun Nintendo Switch akan sulit mencapai kesuksesan jika tidak didukung game-game berkualitas.

Untungnya, Nintendo telah memberi jaminan soal game-game keren yang dapat dimainkan di Switch. Berikut merupakan jajaran game Nintendo Switch yang paling ditunggu, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (6/2/2017).

‘Legend of Zelda: The Breath of the Wild’

Petualangan legendaris Zelda kembali berlanjut. Di game ini, Anda akan dimanjakan dengan kehadiran senjata dan cerita baru.

‘Splatoon 2’

Bagi Anda yang mengharapkan game bertema shooting, ‘Splatoon 2’ bisa menjadi pilihan yang tepat. ‘Splatoon 2’ menambah banyak senjata dan mode baru untuk kenyamanan para gamer.

‘Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers’

Ada kabar baik bagi Anda penggemar ‘Street Fighter’, game fighting legendaris tersebut akan hadir di Switch. Di game terbaru ini, terdapat pilihan kontrol unik khusus untuk konsol Switch.

‘Super Mario Odyssey’

Berbeda dengan game mario sebelumnya, game ini bersifat open world. Jadi, Anda dapat mengelilingi dunia Mario untuk melawan musuh.

‘Xenoblade Chronicles 2’

Game RPG Favorit kembali hadir untuk memanjakan para gamer. ‘Xenoblade Chronicles 2’ akan memperkenalkan tokoh utama yang baru beserta cerita yang berbeda.