Tips Memasang Aplikasi dari Luar Play Store

CALIFORNIA - Google Play Store merupakan tempat termudah dan paling aman untuk men-download aplikasi ke perangkat Anda. Tapi terkadang, pengguna ingin menginstal aplikasi dari sumber lain atau mungkin Anda sedang mencari jenis aplikasi yang tidak ditemukan di Google Play.

Jika situasinya demikian, Anda bisa saja menginstal aplikasi melalui sideloading. Namun sebelumnya, Anda harus setting terlebih dulu perangkat dengan memungkinkan 'Allow installation from unknown sources'. Caranya, arahkan ke Settings, kemudian Security and lock screen atau pada perangkat lain ini mungkin hanya disebut Security. Setelah itu, cek 'Allow installation from unknown sources'.

Dengan melakukan checking ini, Anda akan bisa menginstal file APK dari luar Google Play. Setelah selesai mengunduh, Anda harus menonaktifkan menu ini kembali demi kesalahan keamanan.

Download dan Memasang APK

Sekarang, Anda mengetahui, di mana Anda men-download APK itu. Contoh sederhananya seperti men-download dan menginstal WhatsApp di luar Play Store. Dalam hal ini, WhatsApp memberikan halaman download langsung sendiri yang Anda bisa kunjungi di desktop dan kemudian mentransfer file ke ponsel atau mungkin kunjungi pada browser ponsel Anda dan kemudian men-download langsung ke perangkat.

Sekali di-download, Anda bisa memeriksa Download di app drawer dan memilih file APK hasil download-an. Kemudian, Anda dapat mengklik untuk memulai proses instalasi. Jika diperlukan, aplikasi akan meminta Anda untuk melanjutkan akses.

Namun, banyak aplikasi tidak bisa diunduh langsung dari perusahaan yang mereka buat. Dalam hal ini, Anda harus memeriksa penyimpanan aplikasi yang lebih terpercaya seperti APKMirror. Dari sana, Anda bisa men-download aplikasi secara manual yang menggunakan tanda tangan digital sama seperti aplikasi di Google Play. Demikian sebagaimana dilaporkan Android Pit, Selasa (6/2/2017).