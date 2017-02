Google Now Tak Merespons, Lakukan Hal Ini

CALIFORNIA - Google Now menjadi salah satu alat yang bisa memudahkan penggunanya hanya dengan mengatakan 'OK Google'. Namun terkadang, beberapa pengguna mendapati Google Now membuat mereka mesti mengulang frasa 'OK Google' berulang-ulang, menunjukkan telefon tidak responsif.

Jika hal ini terjadi, tentu saja ada yang tidak beres dengan proses tersebut. Berikut ini cara mengatasi Google Now yang tak berfungsi seperti dirangkum Okezone dari Android Pit, Rabu (8/2/2017).

1. Cek Setting Bahasa Anda

Jika Google Now tak menganggapi Anda, mungkin bisa karena Anda berbicara dengan bahasa yang salah. English AS akan menjadi bahasa default untuk banyak pengguna, tapi Anda tetap bisa mengubahnya dengan memeriksa Voice dari menu setting bahasa. Di sini, Anda akan ditampilkan puluhan pilihan bahasa, masing-masing dengan kotak centang, sehingga Anda bisa mengatur bahasa primer dan sekunder jika diinginkan.

2. Cek Mikrofon Perangkat Anda

Sebagai sistem berbasis suara, Google Now bergantung pada gangguan akses ke mikrofon smartphone. Ketika Anda membuka aplikasi Google, ikon mikrofon di sisi kanan kotak pencarian akan muncul tebal dengan garis-garis terbentuk penuh. Jika ia memiliki garis putus-putus, Anda mungkin memiliki masalah dengan mikrofon.

3. Perbaikan Sederhana

Fitur ini diketahui memerlukan wifi dan data untuk beroperasi, jadi pastikan perangkat Anda terhubung sebelum mencoba pencarian. Selain itu, pastikan Google Now diaktifkan. Di samping itu, Anda juga bisa me-reboot smartphone Anda, terkadang cara ini juga bisa berguna.

4. Melatih Lagi Suara Model ‘OK Google’

Terkadang tanpa alasan yang jelas, Google Now tidak mempertahankan perintah yang diberikan. Jika semunya gagal, mungkin sudah saatnya untuk melatih kembali pendamping digital Anda.