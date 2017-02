Game Fantasi Terbaik Sepanjang Masa (2-Habis)

JAKARTA – Bagi Anda yang menyukai dunia imajinasi, mungkin beberapa game ini bisa menjadi favorit Anda. Dilansir dari laman PC Authority, terdapat sejumlah game fantasi terbaik sepanjang masa yang mungkin pernah Anda mainkan.

Seperti 'Neverwinter Nights', game fantasi pertama yang menggunakan edisi lanjutan 'Dungeons and Dragon'. Replika pengalaman bermain AD & D ini bisa Anda nikmati bersama teman-teman Anda. Berikut ini daftar game fantasi terbaik sepanjang masa.

'Neverwinter Nights' (2002),

'The Elder Scrolls IV: Oblivion' (2006),

'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' (1998),

'Quest for Glory' (1989),

'Shadow of the Colossus' (2006),

'Superbrothers Sword and Sworcery' (2011),

'The Hobbit' (1982),

'Ultima VII' (1992),

'Ultima Underworld: The Stygian Abyss' (1992),

'Warcraft Orcs and Humans' (1994),

'World of Warcraft' (2004),

'Zork' (1979). (afr)