Yuk, Intip Spesifikasi Nintendo Switch

TOKYO - Konsol Nintendo Switch akan meluncur 3 Maret mendatang. Produsen perangkat ini juga telah mengumumkan spesifikasi konsol Switch ke publik.

Dilansir Gamespot, Rabu (8/2/2017), Switch akan dibekali layar kapasitif multitouch berukuran 6,2 inci. Layar ini juga dibenamkan kualitas gambar apik dengan resolusi 1.280 x 720.

Untuk menyimpan permainan, konsol ini disokong dengan memori internal 32 GB. Pengguna juga dapat memperluas media penyimpanan dengan kartu micro-SD XC melalui slot yang tersedia di belakang layar.

Catridge permainan yang disebut dengan ‘Game Card’ akan tersemat pada slot yang tersedia di bagian atas layar.

Switch memiliki dua speaker untuk menghasilkan audio. Tak hanya itu, Switch menyediakan jack headphone 3,5 mm, sehingga pengguna bisa tetap bermain tanpa membuat orang lain bising.

Konsol ini juga diklaim mampu bertahan hingga enam jam, namun daya tahan baterai ini bergantung pada jenis permainan dan penggunaan Switch. Untuk game ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ misalnya, Switch mampu bertahan sekira tiga jam dengan sekali pengisian baterai.

Untuk pengisian baterai, konsol asal Jepang ini menggunakan port USB-C yang terletak di bagian bawah perangkat. Tak hanya untuk men-charge, port ini juga bisa digunakan untuk menghubungkan controller untuk mengoperasikan permainan.