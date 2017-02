Cara Baru Menikmati Keindahan Laut Menggunakan 3D

VENICE – Sejumlah peneliti dari Ca’ Foscari University of Venice dan Institute of Marine Science of the National Research Council (Ismar-Cr) menemukan gelombang di lautan menjadi lebih tinggi dari pada umumnya. Sebuah studi telah dibagikan di Journal of Physical Oceanography yang penelitiannya dilakukan di Laut Adriatik dan menghasilkan perilaku gelombang lautan di secara global.

Para peneliti ini menciptakan temuan baru dengan mengembangkan teknologi yang bisa menggabungkan antara teknologi komputer dengan oceanografi untuk mengukur pergerakan gelombang laut yang sebenarnya yang ditaruh pada kapal dan platform mobile.

“Tantangannya adanya untuk mengukur permukaan gelombang laut menggunakan kamera yang dipasang terus menerus secara mengambang,” ungkap Profesor of Artoficial Intelligence, Andrea Torsello, seperti dilansir dari laman Science Daily.

Gelombang laut yang terkena badai bisa berukuran dua kali lipat tingginya. Untuk mengukur gelombang tersebut, tidak hanya membutuhkan oceanografi namun juga membutuhkan sistem seperti kamera digital untuk mengidentifikasinya.

Data dari hasil observasi telah dikombinasikan dengan hasil dari statistik. Untuk kemudian diberikan kode numerik. Nantinya, data observasi tersebut bisa ditunjukan dengan sebuah rekonstruksi permukaan laut dalam bentuk 3D.

Menggunakan remote, operator bisa melihat rekontruksi 3D dari gelombang laut melalui monitor. Namun yang terpenting adalah mendapatkan data yang nyata pada setiap gelombang laut di ribuan meter persegi.

“Sistem ini telah kamu kembangkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi keamanan untuk orang-orang yang bekerja di laut,” jelas Peneliti dari Ismar-Cnr, Venice, Alvise Benetazzo. (afr)