Gaya Rambut Baru Agnez Mo Tuai Komentar Netizen

JAKARTA – Aktris sekaligus penyanyi, Agnez Mo, baru saja memotong rambutnya menjadi sangat pendek. Hal yang lebih mencolok adalah warna rambutnya yang kini berubah oranye.

Netizen pun memberikan komentar terhadap perubahan penampilan Agnez tersebut. Ada yang menyukainya, ada pula yang lebih menyukai penampilan anggun pelantun ‘Coke Bottle’ tersebut.

“Yesss orangeee fressss outside beb agnezzzz,” komentar @maliki_adam.

“she better use those money for building career in USA, not dying her hair,” @mosnta_babyy menulis dalam Twitter-nya.