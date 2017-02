Terima Kekalahan Agus, Ani Yudhoyono: Saya Bangga

Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Biarpun kalah, saya tetap bangga kepada Agus yang dengan niat baik, ketulusan dan pengorbanannya untuk membangun Jakarta agar lebih maju, aman, adil, sejahtera dan bermartabat, selalu mengedepankan "jurus putih".

A post shared by Ani Yudhoyono (@aniyudhoyono) on Feb 15, 2017 at 4:50pm PST