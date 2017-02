Pencarian Aplikasi di Google Play Diklaim Tak Bantu Developer Indie

MOUNTAIN VIEW – Android boleh jadi memiliki pangsa pasar yang paling besar di industri smartphone. Namun di toko aplikasi Google Play, setiap developer harus bersaing dengan 2,7 juta aplikasi yang sudah ada.

Android Pit melaporkan bahwa Google Play gagal melakukan tugasnya untuk memperlihatkan aplikasi bagus yang terus dikembangkan di platform-nya. Ini karena aplikasi yang disarankan di bagian New Realeases sebenarnya tidak jauh berbeda dari daftar aplikasi Top New Games.

Parahnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di daftar 10 teratas, tetapi juga 40 teratas. Artinya, sangat jarang aplikasi yang benar-benar baru masuk New Releases.

Hal ini bisa mengganggu pengguna yang ingin menemukan aplikasi baru yang bagus untuk digunakan. Terlebih, para developer juga akan semakin sulit mencari pengguna aplikasi mereka.

Tahun lalu, InMobi State of Mobile App Developer menemukan bahwa rata-rata penghasilan per aplikasi di Play Store sekira USD5.000 per bulan. Mungkin penghasilan tersebut tidak terdengar terlalu buruk untuk indie, tapi itu berarti ada banyak sekali yang mendapatkan jauh lebih sedikit dan tentunya juga ada yang lebih banyak. Developer indie akan lebih sulit lagi jika mereka tidak terpapar kepada pengguna karena Google Play tidak memberikan mereka tempat sama sekali di daftarnya.