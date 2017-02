Tumbang di Liga Champions, Netizen Minta Arsene Wenger Mundur

JAKARTA - Pelatih tim Arsenal, Arsene Wenger, diminta mundur oleh The Gooners. Kekalahan tim asal London atas Bayern Munich membuat suporter sangat kecewa.

Dalam pertandingan Liga Champions, Kamis (16/2/2107) dini hari, Arsenal ditaklukkan Bayern Munich dengan skor 5-1. Permintaan The Gooners agar pelatih tim idolanya mundur juga banyak dibincangkan netizen di jejaring Twitter.

Nama pelatih populer ini juga sempat menjadi trending topic di microblogging Twitter. Tak hanya netizen Tanah Air, warganet mancanegara bahkan mengobarkan permintaannya agar pelatih Arsenal dipecat.

Seperti diungkapkan akun @DxZeal "Arsene Wenger must GO away NOW!,".

"apakah masih layak disebut Arsenal kalo gak ada Arsene Wenger?," komentar @dfauzie.

Akun @victorkamang juga berkomentar "Ramalan Joyoboyo: Nusantara ndak akan tenang dari gonjang ganjing dan perseteruan sampai manajemen Arsenal berani mem-PHK Arsene Wenger,"