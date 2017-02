80 Pokemon Baru Bakal Hadir di 'Pokemon Go'

CALIFORNIA – Setelah beberapa bulan rumor mengenai kedatangan generasi kedua Pokemon Go, akhirnya kabar resmi telah tiba. Niantic mengumumkan hadirnya 80 pokemon baru di game dengan fitur augmented reality tersebut.

Menurut rilisnya, Pokemon Go Generation Two yang muncul dalam games Gold and Silver Game Boy akan mulai hadir pekan ini. Dalam trailernya, Niantic menunjukkan Hoppip, Marill, dan Skarmony.

Berkenaan dengan 80 pokemon, perlu diingat bahwa Pokemon Gen 2 (tujuh bayi ditambah Togetic) sudah ada dalam permainan. Ada juga satu set baru dari pokemon Gen 2 legendaries yang jelas belum ada di game.

Sebenarnya ada 100 Pokemon di generasi kedua. Namun tidak diketahui alasan mengapa Niantic hanya merilis 80 pokemon. Demikian menurut laporan Mashable, Kamis (16/2/2017).