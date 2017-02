Langkah-Langkah Menonaktifkan Suara Video di Facebook

JAKARTA – Facebook baru saja mengumumkan telah membiarkan video yang ada di linimasanya memiliki suara yang otomatis aktif ketika dilewati pengguna. Facebook pun berjanji suara itu tidak akan mengganggu aktivitas ketika menjalankan aplikasi lain. Namun, pengguna mungkin tetap ingin memastikannya tidak mengagetkan kapan pun.

Seperti diketahui, Facebook biasanya baru akan menampilan audio di video ketika pengguna mengeklik video tersebut. Namun kini, audio tersebut akan otomatis berbunyi dan menghilang ketika pengguna melewatinya.

Facebook merilis pembaruan tersebut dengan pengaturan tertenu yang memungkinkan pengguna mematikannya. Cara termudahnya adalah dengan mengalihkan ponsel ke silent mode sehingga tidak akan terdengar audio dari video Facebook.

Cara lain adalah dengan mengecilkan suara di audio di ponsel. Namun jika pengguna ingin benar-benar memastikan audio itu mati, ikuti langkah-langkah ini:

Pertama adalah membuka Facebook, kemudian ketuk ikon tiga baris di bagian bawah kanan. Gulir hingga menemukan menu Setting lalu tekan Account Setting. Ketuk pada Videos and Photos kemudian ketuk matikan Videos in News Feed Start With Sound.