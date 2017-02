Hasil Pertandingan Europa League Banyak Dicari Netizen

JAKARTA - Seluruh pertandingan leg pertama babak 32 besar Europa League baru saja dilaksanakan. Beberapa tim kenamaan Eropa sukses meraih hasil positif.

Dari pantauan Okezone di laman Google Trends, topik Liga Eropa telah menghasilkan lebih dari 5 ribu pencarian. Tampaknya, para netizen penasaran dengan hasil pertandingan tim favoritnya.

Adalah Manchester United yang sukses meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Saint-Etien. Zlatan Ibrahimovic hadir sebagai pahlawan kemenangan Setan Merah dengan hattrick-nya.

 

Introducing the #UEL Team of the Week...

Lacazette, Ibrahimovic & D?eko - what a strikeforce! ūüí™ pic.twitter.com/juTtoW5M5n— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2017