Proyek Terbaru Google Mungkinkan Pianis Berduet dengan AI

MOUNTAIN VIEW – Teknologi kecerdasan buatan alias AI kini semakin banyak digunakan di berbagai sektor. Tidak sekadar untuk menjadi asisten pribadi hingga mesin pencari, proyek Google terbaru memungkinkan manusia berduet dengan kecerdasan.

Dibangun pada jaringan saraf tiruan yang lebih dari pemrograman kuno, Google Coder sekaligus musisi Yotam Mann meluncurkan "AI Duet" open-source tahun lalu. Kini, bot piano tersebut bisa dimainkan di desktop dan mobile browser sehingga siapa pun yang ingin memainkan tangan mereka di tuts piano digital dengan AI cadangan hanya perlu menggunakan keyboard atau layar sentuh.

Setiap kali pengguna memainkan lagu pendek pada piano AI Duet ini, program memainkan kembali respons dengan berputar sendiri di atasnya. Kemampuan ini didukung oleh perpustakaan open-source audio yang dibuat oleh Mann dan Magenta, infrastruktur mesin pembelajaran yang dirancang Google dengan mempertimbangkan seni dan musik.

Meski menafsirkan dan menghiasi not musik adalah hal yang memanusiakan manusia, AI Duet bukanlah satu-satunya proyek jaringan untuk seni yang didukung Google. The Big G dilaporkan telah mengguna novel roman untuk mengajar AI keterampilan berbicara lebih alami.