Pebasket Kyrie Irving Meyakini Bumi Itu Datar

WASHINGTON DC – Setiap orang memiliki hal yang dipercayai dan kadang tidak dikatakan kepada orang lain atau diakui secara publik. Namun atlet basket Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving, tak ragu-ragu untuk mengungkapkan bahwa Bumi sebenarnya datar.

Pertama-tama Irving tampil di pocas bersama Richard Jefferson dan Channing Fry. Dia berkata bahwa dia juga mempercayai adanya alien dan bahwa teori Bumi datar bukanlah konspirasi. Pernyataannya bahwa Bumi bulat telah menjadikannya salah satu trending topic di Amerika.

“(Bumi datar)ada tepat di depan wajahmu. Kukatakan kepadamu, itu ada di depan wajah kalian. Mereka berbohong pada kita. Jika kau benar-benar memikirkannya dari pemandangan saat kita bepergian, bagaimana kita bergerak dan fakta bahwa –bisakah kalian berpikir bahwa kita mengitari Matahari dan semua planet selaras, berotasi di tanggal yang spesifik, menjadi tegak lurus dengan apa yang terjadi dengan planet-planet ini? " katanya.

Jika Anda berpikir dia sedang bercanda atau sarkastik, Irving mengaku bahwa dia benar-benar serius dengan apa yang dia ucapkan. Ketika bertemu dengan reporter ESPN, Irving juga menegaskan kepercayaannya tersebut.

"Aku telah melihat banyak hal yang sistem pendidikan katakan bahwa itu nyata yang ternyata benar-benar palsu," katanya kepada Markazi, dengan senyum. "Saya tidak keberatan akan melawan arus karena pikiran saya."

Kyrie Irving was trending on Twitter today because he believes the Earth is flat. I asked him about it.

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 18, 2017

Kyrie Irving not only believes the Earth is flat but that the jury is still out on what dinosaurs actually looked like.

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 18, 2017