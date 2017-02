Menang Susah Payah, Pertandingan Barcelona vs Leganes Populer

BARCELONA - Dalam laga lanjutan Liga Spanyol musim 2016-2017, Barcelona harus berusaha keras untuk menaklukkan Leganes di Camp Nou. Walaupun mendominasi jalannya pertandingan, Barcelona hanya mampu menang tipis dengan skor 2-1.

Dalam laga tersebut, Barcelona yang tampil dengan tiga penyerang andalannya harus berjuang selama 90 menit untuk menang. Pada menit-menit terakhir, Lionel Messi berhasil mengunci kemenangan Barcelona melalui sepakan penalti.

Kemenangan susah payah Barcelona ditanggapi sinis oleh para penggemar. Mereka berharap agar skuad Barcelona dapat lebih menunjukkan daya juang yang tinggi selama pertandingan.

After Barcelona vs Leganes game 😞 pic.twitter.com/xyL8KsZOF1— Mind Of Messi (@i10LeoMessi) February 20, 2017