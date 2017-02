Injustice 2 Siap Dirilis di iOS dan Android

SOLO – Game terbaru Injustice 2 tidak hanya meluncur di konsol game PlayStation 4 (PS4) dan Xbox One. Injustice 2 ternyata nantinya juga bisa dimainkan di smartphone iOS dan Android.

Seperti dikutip Solopos.com dari Gamespot, menurut sang direktur Injustice, Ed Boon, game terbaru Injustice 2 akan meluncur di smartphone iOS dan Android. Ed Boon memberi kabar gembira itu melalui jejaring sosial Twitter.

“Ya #Injustice2 akan meluncur di mobile! Aplikasi dengan fitur, model dan sistem pertarungan yang baru! Tunggu informasi selanjutnya,” tulis Ed Boon di akun Twitternya.

Sebelumnya Injustice sudah dijadikan game smartphone dengan judul Injustice: Gods Among Us. Game smartphone yang telah meluncur di platform iOS dan Android itu menyajikan karakter superhero seperti Superman, Wonder Woman, dan Batman.

Menurut Touch Arcade, game terbaru Injustice 2 telah meluncur lebih dulu di Filipina. Karakter-karakter superhero seperti Superman, Wonder Woman, dan Batman dipastikan meramaikan game bergenre pertarungan itu. Untuk jadwal peluncuran Injustice 2 sepertinya akan dilakukan dalam waktu dekat.