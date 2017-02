Pengembang Siap Ungkap Karakter Baru di Game 'Injustice 2'

CALIFORNIA - Pengembang Game fighting 'Injustice 2' siap memperkenalkan karakter baru kepada para penggemar. Rencananya, karakter baru akan diungkap dalam waktu dekat.

Informasi tersebut terungkap usai NetherRealm mengunggah sebuah gambar yang menunjukkan kehadiran karakter baru di 'Injustice 2'. Namun, gambar tersebut tidak menunjukkan karakter apa yang akan diungkap.

Sejauh ini, karakter yang dikonfirmasi hadir untuk Injustice 2' adalah Batman, Blue Beetle, The Flash, Harley Quinn, Superman, Supergirl, Wonder Woman, Deadshot, Gorilla Grodd, Aquaman, Robin, Cheetah, Poison Ivy, Catwoman, Black Canary, and Atrocitus.

Direncanakan, 'Injustice 2' akan diluncurkan pada 16 Mei di PS4 dan Xbox One. Sementara itu, 'Injustice 2' juga diperkirakan akan menyambangi smartphone. Demikian seperti dikutip dari GameSpot, Jumat (24/2/2017)