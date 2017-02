Penemuan 7 Planet Baru Mirip Bumi Hebohkan Dunia Maya

WASHINGTON DC - Badan Antariksa Amerika Serika (NASA) baru saja membuat sejarah. Sebab, mereka baru menemukan tujuh planet baru, tiga di antaranya memiliki kriteria layak huni.

Pihak NASA mengakatan bahwa lingkaran exoplanet Trappist-1 (bintang tunggal) tersebut berjarak hanya 39 tahun cahaya dari Bumi. Temuan ini menjadi rekor baru dalam kategori jumlah temuan planet yang layak huni di luar sistem tata surya selama ini.

“Rekor baru! Kami telah menemukan 7 planet seukuran Bumi di sekitar bintang tunggal di luar tata surya kita; tiga di zona layak huni,” kata NASA dalam siaran pers-nya.

Our latest discovery: 7 Earth-size planets orbiting a red dwarf star. Lifeless rocks or ... ? We're studying them: https://t.co/DC3yljeac8 pic.twitter.com/UHMphZ91rC— NASA (@NASA) February 23, 2017