Bertengkar dengan Mantan, Penyanyi Terkenal Hebohkan Medsos

CALIFORNIA - Lagi-lagi, Chris Brown berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, Chris Brown dituduh melakukan kekerasan terhadap Karrueche Tran untuk kesekian kalinya.

Dari keterangan Tran yang dihimpun oleh Mirror, Jumat (24/2/2017), Brown sudah berkali-kali menganiaya Tran. Terakhir, Tran mengaku bahwa dirinya didorong hingga jatuh ke tangga.

Dalam dokumen yang telah diserahkan ke kepolisian. Tran mengaku bahwa Brown juga menghajar teman-temannya. Alhasil, pihak kepolisian telah memerintahkan Chris untuk menjauh dari Tran.

Chris Brown's ex Karrueche Tran is reported to have gotten a restraining order against the star after he allegedly threatened to kill her— Toyin (@ToyinReports) February 21, 2017