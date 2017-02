Dirumorkan Latih Leicester City, Roberto Mancini Populer

LEICESTER - Juara bertahan Liga Inggris, Leicester City, memutuskan untuk memecat pelatih Claudio Ranieri. Kini, Roberto Mancini menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Ranieri.

Disitat dari Football Italia, nama Mancini kini muncul sebagai favorit untuk melatih Jamie Vardy dan kolega di sisa musim 2016-2017. Sekadar informasi, Mancini masih menganggur setelah meninggalkan Inter Milan jelang kick-off Serie A Italia musim ini.

Kemungkinan Mancini untuk menukangi Leicester juga turut dibicarakan oleh netizen. Mereka berharap agar Mancini dapat segera melatih Leicester di sisa musim ini.

Former Manchester City boss Roberto Mancini is favourite to be appointed as next Leicester City manager. pic.twitter.com/fWkZYK2jQj— City Chief ️ (@City_Chief) February 23, 2017