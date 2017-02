Digosipkan Pindah Ke China, Rooney Akan Terima Gaji Selangit!

MANCHESTER - Wayne Rooney mulai kehilangan tempatnya sebagai pemain inti Manchester united (MU). Tak heran, Rooney dikabarkan akan meninggalkan MU dalam waktu dekat.

Sejauh ini ada dua klub China yang tertarik kepada Rooney, sebut saja Shanghai SIPG dan Beijing Gouan. Keduanya bahkan siap menggaji Rooney dengan gaji 700 ribu pounds per pekan.

Sementara itu, kemungkinan Rooney pindah masih terbuka lebar walaupun bursa transfer Eropa telah ditutup. Sebab, bursa transfer di China masih dibuka hingga akhir Februari 2017.

Wayne Rooney has an offer from China worth £1m a week. He will leave next week. [neil custis]— ㅤ (@TheUtdReview) February 22, 2017