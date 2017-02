Ini Kronologi Terbakarnya iPhone 7 Plus

CALIFORNIA - Sebuah video memperlihatkan iPhone 7 Plus yang berasap dan membuat handset itu terbakar. Pada bagian belakang handset, terlihat bekas material ponsel yang hangus terbakar.

Dilansir Mashable, Jumat (24/2/2017), seorang perempuan bernama Brianna Olivas mengatakan bahwa iPhone 7 Plus rose gold meledak dan mulai mengeluarkan asap pada Rabu. Saat itu, teman laki-lakinya menggunakan ponsel untuk merekam kejadian tersebut.

Dalam tayangan video yang diunggah ke Twitter, menampilkan asap yang memenuhi salah satu bagian ponsel. Terlihat bahwa case iPhone itu meleleh.

Video itu telah dilihat lebih dari 1,26 juta kali dan menghasilkan 18 ribu retweets dan ratusan balasan pesan.

Sebelum kejadian ini, Brianna sempat membawa ponsel yang ia beli melalui Sprint pada Januari itu ke Apple Store. Ia mengeluhkan ponselnya tidak bisa dinyalakan dan menurut karyawan yang memeriksa ponsel tersebut, ponsel tersebut baik-baik saja.

Setelah ponsel bekerja normal dan digunakan seperti biasa, keesokan paginya peristiwa ponsel terbakar itu terjadi. Menurut cerita Brianna, sebelum ponsel itu mengeluarkan asap, ponsel itu sempat di-charging dan dipindahkan ke lemari rias.

Teman laki-lakinya yang menyaksikan kejadian itu, langsung mengambil ponsel dan membawanya ke kamar kecil. Asap kemudian semakin mengepul. Kejadian ini mengingatkan ponsel Galaxy Note 7 yang sempat heboh karena terbakar.

Ada kemungkinan baterai lithium ion berkapasitas tinggi, rentan terhadap terbakar jika mengalami kecacatan.

Brianna telah membawa ponsel itu ke pihak Apple. Perusahaan akan melakukan pengecekan dan hasilnya bisa diketahui dalam sepekan. Juru bicara Apple mengatakan, pihaknya akan melihat kejadian tesebut.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69 — Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017