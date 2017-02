Setelah Stories, WhatsApp Segera Hadirkan Fitur Anyar Ini

MENLO PARK - Seperti yang sudah Anda ketahui, WhatsApp kini memutuskan untuk membenamkan fitur Stories ke platform mereka. Namun rumor terbaru menyebutkan bahwa WhatsApp segera menambahkan fitur baru yang tidak kalah menarik.

Menurut akun Twitter @WABetaInfo, WhatsApp akan segera menambah fitur 'tagline'. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui status mereka dalam bentuk teks.

WhatsApp beta for iOS 2.17.6.21 and for Windows Phone 2.17.82: the Tagline feature! (#hidden) pic.twitter.com/V8zm9Wfsge— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 24, 2017