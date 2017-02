Kalah dari 'Moonlight', Ryan Gosling Senyum Simpul di Panggung Oscar

JAKARTA – Kru dan pemain ‘La La Land’ harus menerima kekalahan mereka dari film ‘Moonlight’ di kategori Best Picture pada gelaran Academy Awards ke-89 yang digelar di Los Angeles pada Senin (27/2/2017).

Kendati demikian, pemain utama ‘La La Land’, Ryan Gosling, justru tersenyum saat sudah telanjur berada di atas panggung, tetapi tak jadi menerima Oscar Best Pictures. Hal ini terjadi karena panitia Academy Awards salah memberikan amplop berisi pemenang kategori tersebut.

Senyum simpul yang menjadi respons Gosling justru menarik perhatian netizen. Nama Ryan Gosling langsung menjadi salah satu trending topic Indonesia hanya berselang beberapa jam setelah Academy Awards rampung.

“I'm still in love with Ryan Gosling's smirk here,” komentar @brod.

“IM SO SORRY AND ALSO NOT SORRY BECAUSE IT MADE RYAN GOSLING LAUGH AT LEAST,” kata @clarisselou.