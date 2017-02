Ada Bintang dengan Usia Lebih Tua dari Galaksi Bima Sakti

JAKARTA – Mungkin mereka tidak terlihat begitu banyak, namun di alam semesta ini terdapat bintang-bintang yang usianya lebih tua. Bahkan melebihi usia dari Galaksi Bima Sakti.

Ditemukan oleh tim dari astronom di Australian National University (ANU), bintang kuno ini lahir saat alam semesta masih muda. Yaitu pada usis 300 juta tahun.

“Bintang yang murni ini menjadi bintag di antara bintang paling tua yang bertahan di alam semesta dan terutama menjadi bintang paling tua yang pernah kami lihat,” ujar Louise Howes, Head Author of the Study of Nature, seperti dilaporkan dari laman BBC.

Usia bintang ini sendiri lebih tua jika dibandingkan dengan usia dari Galaksi Bima Sakti. Galaksi ini sendiri terbentu setelahnya, dengan disekelilingi oleh bintang-bintang.

“Kami telah menemukan apa yang kami pikir bintang tersebut menjadi paling tua di galaksi. Selain itu juga memiliki potensi menjadi objek paling tua yang ditemukan,” imbuh Howes.

Howes dan timnya percaya bahwa ini merupakan objek paling tua. Hal tersebut dikarenakan lokasi dan komposisi yang ada pada bintang tersebut. Bintang tersebut memiliki sedikit logam.

Jika sebuah bintang biasanya memiliki sedikt logam, maka biasanya karena mereka sudah terbentuk sangat dini di alam semesta ini. Sebelum ada banyak bintang yang telah meledak dan menyebarkan logam melalui luar angkasa.

ANU sediri melakukan teleskop untuk meneliti sekitar lima juta bintang. Dari lima juta bintang tersebut, 14 ribu diperiksa secara individu. Sementara itu, 23 objek lainnya begtu menarik untuk diteliti dalam paper.

“Galaksi Bima Sakti sendiri hanya sebagian kecil dari yang ada. Kami berharap, bisa melakukan pnelitian di masa depan, untuk mengetahui bagaimana Galaksi Bima Sakti terbentuk dan bintang-bitang yang pertama terbentuk,” tandasnya. (afr)