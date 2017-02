Gaya Tepuk Tangan Nicole Kidman Jadi Bahan Perbincangan Warganet

JAKARTA - Aktris Hollywood, Nicole Kidman, sempat mencuri perhatian penonton di acara Academy Award 2017 yang digelar Senin 27 Februari 2017. Pasalnya, ia memiliki gaya tepuk tangan yang berbeda dari biasanya.

Jari-jari tangan yang sejajar ditambah gerakan yang tampak kaku, membuat gaya tepuk tangan aktris dalam film ‘Lion’ (2016) tersebut menjadi bahan perbincangan warganet di seluruh dunia.

Di Twitter, beberapa warganet turut berkomentar atas gaya unik Nicole Kidman tersebut, termasuk musisi Skrillex. Ia mengatakan bahwa gaya tepuk tangan Nicole Kidman membuatnya senang.

"Tepuk tangan Nicole Kidman membuat saya merasa senang hari ini," tulis Skrillex di Twitter.

Nicole Kidman clap made me so happy today— SKRILLEX (@Skrillex) 27 Februari 2017

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC— Michael Lopriore (@MichaelLopriore) 27 Februari 2017