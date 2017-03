RAJA SALMAN: Akun Instagram Putra Mahkota Dubai Arab

JAKARTA – Kedatangan Raja Arab Saudi di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat. Tentu saja hal itu tak mengherankan karena banyaknya rombongan dan kemewahan yang diboyong Raja Salman ke Tanah Air.

Banyak netizen yang menjadi penasaran tentang identitas para pangeran dan putri yang hari ini ikut menemani sang raja bertandang ke Jakarta. Namun tak hanya mereka, Anda sebenarnya juga bisa menilik kehidupan mewah keluarga kaya Arab dari akun Instagram mereka.

Putra Mahkota Dubai Uni Emirat Arab, Sheikh Hamdan bin Rashid memiliki 1,7 ribu posting-an, 4,9 juta pengikut di akun @faz3. Namun, sang putra mahkota rupanya hanya mengikuti 141 akun.

“Fazza Every picture has a story and every story has a moment that I'd love to share with you Thanks and enjoy,” tulis Fazza dalam bio Instagramnya.