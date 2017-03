Kecewa, Pemimpin Startup Ini Hina Netizen

OTTAWA - Menjadi pemimpin di sebuah perusahaan menuntut seseorang untuk bersikap bijaksana dan adil. Sebab, tingkah laku Anda akan menjadi contoh bagi semua karyawan. Namun hal itu tampaknya tidak berlaku bagi CEO Hootsuite, Ryan Holmes.

Kejadian ini bermula ketika Ryan memberikan komentar terhadap salah satu artikel Bloomberg yang ditulis oleh Gerrit de Vynck terkait nilai valuasi Hootsuite. Ryan mengaku tidak setuju dengan salah satu data yang disajikan Gerrit.

Tak butuh waktu lama, Ryan langsung melayangkan protes terhadap Geritt di akun Twitter miliknya. Protes itu langsung ditanggapi oleh Gerrit. Ia juga mengajak Ryan bertemu.

Apologies on an attempt at humour today. It was offside. — Ryan Holmes (@invoker) March 1, 2017