Peneliti Temukan Bukti Kehidupan di Star Wars

LONDON – Peneliti dari University College London menemukan bukti dari puing-puing dari planet yang mengorbit di matahari ganda. Sehingga membuat kehidupan yang nyata di Star Wars.

Selain itu, para peneliti ini juga menemukan sisa orbit asteroid berwara putih dan coklat dalam sistem yang disebut SDDD 1557 sekira 100 juta tahun cahaya. Demikian seperti dilansir dari laman Raw Story.

Bukti lainnya adalah pada adanya benda langit yang mengorbit pada matahari ganda yang ditemukan di planet yang mengandung gas seperti Jupiter. Dibandingkan dengan puing-puing planet lainnya, puing planet ini memiliki kandungan tinggi pada logam seperti silikon dan magnesium.

“Membangun planet yang baru sekitar matahari ganda adalah tantangan karena gravitasi dari kedua bintang tersebut bisa mendorong dan menarik potongan baru serta debu dari yang saling menempel menjadi sebuah planet penuh,” UCL’s Jay Farihi, The Lead Author of the Study seperti dinukil dari Raw Story.

Puing-puing tersebut ditemukan dengan menggunakan data Gemini Observatory. Yang merupakan satu set dari dua teleskop yang berada di Hawaii dan Cile.

Planet berukuran seperti bumi tersebut mengorbit pada sistem biner atau matahari ganda. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Nature AStroomi pada 2015 menjelaskan bahwa kedepannya akan lebih banyak yang ditemukan. (afr)