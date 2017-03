Kegantengan Masa Muda Terkuak, PM Justin Trudeau Dikepoi Netizen Indonesia

JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau sedang menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia. Hal itu akibat kegantengan masa muda Trudeau yang terungkap di media sosial.

Trudeau sebenarnya sudah dikenal sebagai PM yang memiliki penampilan menarik. Selain masih muda, ia juga PM yang sering menyapa dunia melalui akun medsosnya.

Namun, foto masa muda PM berusia 45 tahun yang diunggah pengguna Twitter itu telah menyebabkan kehebohan di dunia maya. Foto tersebut memperlihatkan beberapa pose unik, bahkan salah satunya sedang bertelanjang dada.

Topik Justin Trudeau telah menjadi topik yang dicari sebanyak lebih dari 5.000 kali menurut catatan Google Search. Namanya populer di Banten, DKI Jakarta dan Bali.

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I'd say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio— Sarah Leckwatch (@SarahLeckwatch) February 28, 2017