Ilmuwan Manfaatkan Robot Pembersih Radiasi Nuklir

LONDON - Ilmuwan University of Manchester memimpin sebuah tim untuk memetakan situs dengan radioaktif terbesar menggunakan teknologi sensor. Teknologi sensor itu ditempatkan pada sebuah kendaraan robot.

Dilansir Manchester, Kamis (2/3/2017), tim di University of Manchester mendapatkan dana 1,6 juta poundsterling oleh Engineering and Physical Sciences Research Council. Mereka menciptakan grup yang mengembangkan sistem robot baru dengan kemampuan yang lebih luas.

Seperti diketahui, beberapa tempat di Bumi terkontaminasi dengan limbah radioaktif dan membutuhkan pembersihan serta analisis.

Saat ini, pilihan untuk memetakan dan menilai area dinilai sangat mahal dan memakan waktu, termasuk mengambil sampel untuk analisis laboratorium.

Robot canggih yang dikembangkan akan menampilkan teknik spectroscopic optik, metode deteksi radiasi canggih dan teknologi sensor modern pada platform kendaraan jarak jauh. Kabarnya, kemampuan robot ini seperti yang dipakai pada NASA Curiosity Rover.

Pengujian diperlukan untuk menempatkan lingkungan nuklir, yakni dari Sellafield di Inggris hingga Fukushima di Jepang. Dr Phil Martin, Principal Investigator dari The University of Manchester's School of Chemical Engineering and Analytical Science mengatakan, ini merupakan proyek yang menarik, yang menyatukan tim ilmuwan dan teknisi.

"Ini adalah proyek yang menarik, menyatukan para ilmuwan multi-disiplin dan teknisi untuk mengembangkan sistem yang benar-benar inovatif untuk karakterisasi terpencil berbagai lingkungan nuklir yang harus mengarah pada perbaikan besar dalam proses dekomisi," jelas Phil Martin.