Netizen Doakan Kesembuhan Fernando Torres yang Sempat Pingsan

JAKARTA - Fernando Torres sempat tak sadarkan diri karena mengalami benturan keras di kepala setelah beradu dengan Alex Bergantinos pada menit 86. Netizen pun menjadi khawatir pada keadaan pentolan Atletico Madrid tersebut.

Seketika, Torres menjadi trending topic di Twitter dan paling dicari di Google Search Indonesia. Segala doa pun dipanjatkan warganet melalui topik tersebut di Twitter.

“Get well soon @Torres @atletienglish Our prayers are with you,” kicau @ydbhutia, Jumat (3/3/2017).

Namun, Torres tampaknya langsung menyadari besarnya perhatian para fans kepadanya. Begitu terbangun, Torres langsung menuliskan ucapan terima kasih dan menerangkan keadaannya.

"Terima kasih atas segala perhatian kepada saya. Saya berharap segera kembali," cuit dia.

Sekadar informasi, Torres tak sadarkan diri dalam laga Atletico Madrid versus Deportivo la Coruna di Stadion Riazor, Jumat (3/3/2017) dini hari WIB. Torres langsung digotong keluar lapangan sehingga Atletico bermain dengan 10 pemain di sisa waktu.